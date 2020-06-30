Уппсала, Швеция, , 14:29 — REGNUM Врачи Академической больницы в Уппсале столкнулись с пациенткой, у которой было диагностировано воспаление мозга. Главной причиной заболевания медики считают COVID-19, так как ранее взятый тест у женщины оказался положительным. Данный случай врачи описывают как уникальный. Об этом 30 июня сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Ранее 55-летняя женщина обратилась за медицинской помощью в отделение неотложной помощи. Ее беспокоили легкие проявления симптомов коронавирусной инфекции. Оказавшись в приемном покое, она была протестирована на коронавирус. Результат, оказался положительным, однако медики посчитали, что обратившейся за помощью женщине ничто не угрожает, и отпустили ее домой.

Однако вскоре после возвращения домой она потеряла сознание и была доставлена обратно в больницу. Рентгенологическое исследование показало острую некротическую энцефалопатию, то есть воспаление головного мозга.

«Это второй случай во всем мире, когда мы можем подозревать, что именно коронавирус вызвал воспаление мозга», — заявил нейрохирург из Академической больнице Уппсалы Эльхам Ростами.