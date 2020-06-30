Москва, , 14:26 — REGNUM В ближайшие пять дней вероятность осадков в Москве будет невелика. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ближайшая пятидневка в Москве будет малооблачная с небольшим количеством локальных осадков», — сказал Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в столице установится температура выше нормы.

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