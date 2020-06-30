Ржев, Тверская область, , 14:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, который торжественно открыт 30 июня в Тверской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главы России и Белоруссии, а также ветераны Великой Отечественной войны отдали дань памяти защитникам Отечества.

«Дорогие ветераны, уважаемые друзья! Сегодня мы отдаём дань памяти тем, кто сражался здесь — в полях подо Ржевом. Всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Победы. Ожесточенные, изнуряющие сражения шли здесь долгие месяцы. Бои велись за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная Армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трёхсот тысяч человек», — сказал в своём обращении Владимир Путин.

Мемориал посвящён советским воинам, погибших в ходе кровопролитных боев подо Ржевом 1942−1943 годов. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На насыпном кургане установлена скульптура, изображающая Советского солдата, из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. На стальных плитах нанесены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.