Самара, , 14:12 — REGNUM Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сестре в Самарской области. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Чапаевске сотрудникам Росгвардии поступила информация о бытовом конфликте, который произошел в квартире дома по ул. Запорожской. Выехав на место происшествия, сотрудники ведомства задержали мужчину 1952 года рождения, у которого на руках были обнаружены следы бурого цвета. В квартире была обнаружена женщина 1949 года рождения с ножевым ранением. Стражи порядка оказали ей первую помощь и передали врачам скорой помощи.

Подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

По предварительным данным, подозреваемый, который находился в нетрезвом состоянии, поссорился со своей сестрой и ударил ее ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Расследование дела продолжается.

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