Москва, , 14:10 — REGNUM Российские граждане столкнутся с проблемой поиска работы в период после пандемии коронавируса. Об этом в ходе круглого стола «Управляем квалификациями — моделируем будущее» в рамках Российской недели бизнеса заявил замглавы Роструда Денис Васильев.

«Когда начнет проходить этот шлейф эпидемии, то мы столкнемся с серьезной проблемой, конечно, поиска работы. Большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы», — сказал Васильев.

По его словам, наибольшие сложности будут испытывать студенты, которые не имеют опыта работы.

Васильев отметил, что наиболее пострадали сотрудники туристических операторов, экскурсоводы, секретари, пилоты, бортпроводники, парикмахеры и фитнес-тренеры. А вот наименьшие сложности, подчеркнул чиновник, испытали люди, занятые в IT-сфере.