30 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Пандемия коронавируса полностью изменила привычный уклад жизни. Люди были вынуждены научиться по-новому вести быт и работать. Во время режима самоизоляции появился международный медиапроект «Рукопожатие через границы», о котором ИА REGNUM рассказал его организатор Ашот Джазоян.

Анастасия Фролова, , 15:35 — REGNUM Международный медиапроект «Рукопожатие через границы» собрал работы журналистов, блогеров и фотографов со всего мира: из России, Испании, Италии, Армении, Франции, Индии и многих других стран. Профессионалы показали, как живет мир во время пандемии. «Мы не рядом, но вместе», — так звучит посыл проекта.

Адас Василяускас — Самоизоляция по-литовски (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

«Такой проект у нас появился, когда мы поняли, что каждый обособлен в своей квартире. Мы обратились к нашим коллегам из разных стран. Появилась идея поделиться своими ощущениями, впечатлениями и переживаниями. Поскольку мы не можем общаться вживую, то каждый хотя бы расскажет, как люди ощущают пандемию в разных странах», — рассказал Ашот Джазоян.

По его словам, этот проект был нужен, чтобы показать, что людям трудно не только в России, во всем мире одинаковая ситуация.

Джазоян «Самое важное то, что ты чувствуешь, что в беде не один, рядом с тобой другие страны — не только сопредельные, но и далекие. Главное, что в проекте не было места фейку. Чувствуется, что за этими работами стоят живые люди».

Мультимедийные истории с разных концов мира превратились в отдельное руководство — «20 простых правил для журналистов в условиях самоизоляции». В нем собраны профессиональные советы от участников, которые во время самоизоляции продолжали работать.

Главный редактор портала Mashable Italia Сара Бертучиолли в своем блоге рассказала об опыте управления сотрудниками дистанционно. Журналистка выложила в свободный доступ запись летучки, на которой команда обсудила насущные проблемы и рассказала о работе в самоизоляции.

Сара Бертучиолли — Встретимся в Zoom (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Норвежский блогер Кюрре Лиен запечатлел, как букинисты во время пандемии выходят в город и дарят книги случайным прохожим. Таким образом он рассказал историю о том, как владельцы книжных магазинов поддерживают свой бизнес на плаву во время пандемии.

Кюрре Лиен — Книги с доставкой на дом (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Трэвел-блогер Мануэль Гуихаррубиа из Испании провел 50 дней взаперти и в своих видео рассказывал, чем можно занять себя дома. «Используйте карантин, чтобы сделать то, что откладывали из-за работы», — эту идею он транслирует в своих посланиях.

Мануэль Гуихаррубиа (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Американского блогера Натаниэля Дрю пандемия застала в Париже. В своем влоге он рассказал, как Франция переживала карантин.

Испанский фотожурналист Рафаэль Трапейо создал семейный фотоальбом самоизоляции. Таким образом он рассказал, как пандемия повлияла на быт его семьи.

Рафаэль Трапейо — Дневник самоизоляции (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Рафаэль Трапейо — Дневник самоизоляции (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Фотокорреспондент Роджер Анис сделал проект «Портрет Египта во время пандемии». С его помощью удалось посмотреть на карантинную жизнь 20-миллионного Каира. На карантине популярным развлечением у местных жителей стал запуск воздушных змеев. Этот ритуал несет в себе, как мне кажется, некий скрытый смысл: это метафора свободы.

Роджер Анис — Портрет Египта во время пандемии (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Роджер Анис — Портрет Египта во время пандемии (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Роджер Анис — Портрет Египта во время пандемии (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Контент-менеджер Гоар Тер-Акопян из Армении в своем проекте рассказала о поиске новых смыслов на самоизоляции и возвращении к любимому делу — фотографии.

Гоар Тер-Акопян — Отсоединиться, чтобы включиться (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Гоар Тер-Акопян — Отсоединиться, чтобы включиться (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Шотландский фотограф Киран Доддс провел фотоисследование на тему живых изгородей. «Городские изгороди наглядно иллюстрируют черту, присущую всем британцам: она заключается в постоянном желании изолировать себя от соседей».

Киран Доддс — Пограничный патруль (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Киран Доддс — Пограничный патруль (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Литовский фотограф Адас Василяускас начал снимать с помощью дрона оставшихся дома людей через окна или на террасах. По его словам, идея была в том, чтобы скрасить жизнь людей, когда медиапространство перенасыщено негативной информацией о коронавирусе.

Адас Василяускас — Самоизоляция по-литовски (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Адас Василяускас — Самоизоляция по-литовски (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Болгарский фотожурналист Георги Кожухаров поделился забавными историями самоизоляции и рассказал о проектах, над которыми работает, находясь дома. Кожухаров представил серию фото, которая вдохновлена японской философией ваби-саби. «Я понимаю эту философию, как путь к поиску красоты в простых вещах», — объяснил Георги.

Георги Кожухаров — Улыбайтесь чаще несмотря ни на что (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Георги Кожухаров — Улыбайтесь чаще несмотря ни на что (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Фотограф из Нидерландов Крис де Боде фотографировал сотрудников швейных фабрик в Мьянме в брендовой одежде, которую они создали самостоятельно. «Я хотел показать их как гордых создателей, а не жертв», — отметил Крис.

Крис де Боде — Сделано мной (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Крис де Боде — Сделано мной (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Крис де Боде — Сделано мной (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Мерседес Кордова из Аргентины запечатлела скрывающиеся за масками улыбки случайных прохожих. «Когда она и двое ее четвероногих друзей проходили мимо, я улыбнулась им, но не получила ответной улыбки… И тут меня осенило: понимает ли она, что я была рада ей? Вероятно, нет, так как она не могла знать, что выразила ей свою признательность улыбкой, ведь её скрывала маска», — рассказала Мерседес.

Мерседес Кордова — Ты не узнаешь (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Мерседес Кордова — Ты не узнаешь (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Сербский коллектив фотографов Kamerades показал столицу страны Белград во время пандемии. Участники коллектива отметили, что иногда сложно найти вдохновение на пустынных улицах, но они главным образом думают о будущем.

Kamerades — Запомни меня и таким (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Kamerades — Запомни меня и таким (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Kamerades — Запомни меня и таким (с) Фото предоставлены Медиаконгресс Союз журналистов

Блогер Анастасия Чистякова из Долгопрудного в своем блоге рассказала о своей жизни во время карантина, совмещении учебы в вузе и работы пресс-атташе футбольного клуба.

Корреспондент казахстанского канала «Хабар» Амир Саменбетов поддержал проект репортажем для итоговой аналитической программы «7 дней», над которым он работал дистанционно. Таким образом он показал, как во время пандемии изменилась профессиональная сторона его жизни.

Филипп Гаджили из Узбекистана создал проект, в котором собрал истории людей о том, как поменялась их жизнь с введением карантина. «Всех героев объединяет одно: для каждого настоящее — абсолютно непредвиденная ситуация, немыслимая прежде».

Студентка факультета дизайна коммуникаций Миланского университета Сюзанна Ингигноли создала блог, в котором рассказала о последнем семестре учебы, который она провела на самоизоляции в Париже.

Анастасия Кузнецова, аспирантка итальянского университета Тор Вергата, в своем блоге рассказала о том, как проходят ее будни в Риме в период пандемии.

Арсений и Андрей из Магадана, авторы подкаст-станции «Ваши уши», в рамках проекта поговорили с журналисткой Анастасией Якубек. Она рассказала о планах на будущее, поделилась секретами профессии и объяснила азы информационной гигиены во время пандемии.

Блогер из Санкт-Петербурга Татьяна Любина создала свой дневник самоизоляции, в котором рассказала о своих достижениях по итогам двух недель домоседства.

Эти работы собрались в рамках масштабного медиапроекта, который показал людям, что они не одиноки. «Меня радует, что вне границ осталась не только сама пандемия, но и сопереживание. От этого становится тепло и уютно», — отметил организатор проекта Ашот Джазоян. Благодаря креативным авторским сюжетам участников то самое символичное «рукопожатие через границы» состоялось.