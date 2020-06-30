Москва, , 14:14 — REGNUM В Москве в ближайшие пять дней температура поднимется до показателей выше нормы. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Москве температура будет выше уже к концу этой пятидневки. После очень жаркой погоды на предыдущей неделе наступило температура, которая соответствует многолетней погоде», — сказал Вильфанд.

Однако в ближайшее время температура в столице поднимется.

«До 25−28, до 30 градусов к концу недели. Это не постоянно, такая высокая температура связана с выносом тёплых воздушных масс со Средиземного моря», — сказал метеоролог.

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