Москва, 30 июня 2020, 14:14 — REGNUM В Москве в ближайшие пять дней температура поднимется до показателей выше нормы. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В Москве температура будет выше уже к концу этой пятидневки. После очень жаркой погоды на предыдущей неделе наступило температура, которая соответствует многолетней погоде», — сказал Вильфанд.
Однако в ближайшее время температура в столице поднимется.
«До 25−28, до 30 градусов к концу недели. Это не постоянно, такая высокая температура связана с выносом тёплых воздушных масс со Средиземного моря», — сказал метеоролог.
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