Черкесск, , 14:07 — REGNUM Почти половина всех заразившихся коронавирусом в Карачаево-Черкесии проживает в столице республики. По данным регионального оперативного штаба на 30 июня, в Черкесске выявлено 1611 лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом общее число случаев заражения в республике составило 3520 (+72 за минувшие сутки).

Численность пациентов с COVID-19 в Хабезском районе выросла до 418 человек. В Малокарачаевском, Усть-Джегутинском, Абазинском и Зеленчукском районах выявлено в среднем по 200 человек, заразившихся коронавирусом.

Меньше всего случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ногайском районе — 90 человек. Немногим более 100 заразившихся в Адыге-Хабльском, Урупском, Прикубанском районах и в городе Карачаевске. В Карачаевском районе число заболевших составило 135 человек.

Напомним, ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии стала ухудшаться в течение июня 2020 года. Республика была названа президентом РФ Владимиром Путиным в числе регионов, где возникли проблемы в ходе борьбы с коронавирусом. По его поручению в КЧР были направлены бригады медиков из Москвы и Башкирии.

На 30 июня число выздоровевших от COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 1452 человека (+70 за минувшие сутки). Умерли 12 пациентов.

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