Джакарта, , 14:05 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что в настоящее время на 86,6% территории страны наступила засуха, сообщает Kompas.

Известно, что засуха уже пришла на территорию острова Ява, включая провинции Центральная и Восточная Ява, остров Бали, провинцию Нуса-Тенгара и западная часть остова Суматра. Это отмечается отсутствием дождя в течение 20−30 дней.

Ожидается, что на Сулавеси сухой сезон начнется с июля месяца, а в южной части Малуку — в августе-сентябре.

«Пик сухого сезона в целом на территории Индонезии наступил в августе», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,5 произошло в индонезийской провинции Западная Суматра 30 июня 2020 года в 00:40 по местному времени.

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