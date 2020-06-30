Москва, , 14:05 — REGNUM В Минпросвещения намереваются использовать опыт онлайн-обучения, которое проходило в марте, апреле и мае 2020 года в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что реализация проекта «Цифровая образовательная среда», который входит в национальный проект «Образование», будет происходить в 14 регионах России в 2020—2022 годах: это Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Полное завершение федерального проекта «Цифровая образовательная среда» к 2024 году позволит при необходимости использовать современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционным по всей стране. Например, во время всплесков сезонной заболеваемости для групп учащихся, по болезни оставшихся дома. Или для ребят, проходящих длительное лечение в стационарах», — говорится в сообщении.

Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, дистанционное образование не будет заменять очное, а лишь будет дополнять его современными технологиями — например, материалами Российский электронной школы.