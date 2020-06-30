Пермь, , 14:04 — REGNUM В Пермском крае родительское сообщество в соцсетях активно обсуждает возможность перехода школ на дистанционный формат обучения. Пермяки выражают свое мнение против такого эксперимента. На родительские опасения ответила министр образования региона Раиса Кассина, которая заявила, что новый учебный год начнется с традиционной линейки и уроков в школе.

«Обучение в дистанционном режиме возможно только в условиях карантина и никак иначе. 1 сентября начнется как обычно: с торжественной линейкой и уроками в школе», — оставила запись глава минобра в Instagram.

Также Раиса Кассина отметила, что Пермский край получил средства на создание цифровой образовательной среды (ЦОС) в 120 школах, 35 техникумах и колледжах. Школы оснастят современными проекторами и компьютерами. Будет создан центр цифрового дополнительного образования — IT — куб, в котором дети будут обучаться технологиям программирования.

«Создание Цифровой Образовательной Среды позволит повысить качество образования и естественно она будет использоваться для очного обучения», — подчеркнула глава ведомства.