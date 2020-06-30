Москва, , 14:02 — REGNUM В России за последние пять лет возросло количество онкобольных. Так, по данным главного внештатного онколога Минздрава РФ, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрея Каприна, прирост показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями в России на 100 тыс. человек составил почти 12%.

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При этом смертность от злокачественных новообразований в России по сравнению с первым кварталом 2019 года снизилась на 3,9%.

«В сравнении с первым кварталом 2019 года мы видим снижение смертности от новообразований на 3,9%, значение — 189,9 на 100 тысяч населения», — приводит ТАСС слова Каприна.

Онколог объяснил такую положительную тенденцию реформированием системы учёта и статистики. При этом отметил, что полностью в полной мере заменить свернутые программы и скрининги невозможно, подчеркнув, что их необходимо восстанавливать. Чем больше их будет проводиться, тем больше будет количество выявляемых пациентов на последних стадиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году показатель смертности от злокачественных новообразований в России снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения и составил 21,3%.

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