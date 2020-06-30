Маскат, , 14:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории Омана было выявлено 1 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщает минздрав султаната.

По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 40 070.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа от COVID-19 умерли 7 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 176.

При этом отмечается, что 23 425 человек в стране на данный момент вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Катара планирует открыть рестораны и музеи в туристических зонах страны.