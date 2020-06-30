Киев, , 13:58 — REGNUM Не исключено, что в отдельных городах или областях Украины придется вернуться к закрытию транспорта, заявил 30 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Свое высказывание глава правительства Украины сделал в интервью ВВС, материал опубликован 30 июня.

«Что касается метро, то мы выступаем помощниками для местного самоуправления. Правительство контролирует ситуацию в Украине в целом, но локальные усиления или ослабления полагаются на местное самоуправление. Инициатором (закрытия метро Киева) должен стать киевский городской голова», — заявил Шмыгаль.

По его словам, если же этой инициативы не будет, а центральная власть по показателям увидит, что уже есть угроза жизни и здоровью людей, угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе — «тогда будем вмешиваться».

ИА REGNUM напоминает, что весной в рамках борьбы с коронавирусом правительство Украины принудительно закрыло метро в Киеве, Харькове и Днепропетровске, несмотря на возражения местной власти. Метро было закрыто почти 2 месяца, при этом мэры городов регулярно требовали от кабмина его открыть.

Отметим, что в последние дни на Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Сегодня в правительстве заявили, что готовят больницы ко второй волне эпидемии.