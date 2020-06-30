Москва, , 13:57 — REGNUM На российских курортах в ближайшее время ожидается комфортная погода. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На черноморских курортах погода замечательная. Температура воды выше многолетних значений на 1−1,5 градуса. На побережье Крыма температура 23−24 градуса. Это замечательно. Даже в Сочи сейчас 26 градусов, а на побережье Азовского моря 26−27 градусов», — сказал Вильфанд.

При этом комфортная температура прогнозируется и в других курортных зонах, например, на Алтае и озере Байкал.

«То есть курортные зоны, которые сейчас пользуются популярностью, погода в этих регионах будет хорошая», — заявил Вильфанд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гидрометцентре удивлены масштабом климатических рекордов