Пенза, , 13:54 — REGNUM За счет бюджетных средств в Пензенской области для проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) закупили обеззараживатели воздуха, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Первая партия аппаратов 29 июня была установлена на пунктах проведения ЕГЭ в Пензе. Сегодня, 30 июня приборы получат остальные пункты региона. Всего закуплено 60 рециркуляторов воздуха.

Эти приборы легкие и мобильные, что позволяет переносить их из одной аудитории в другую. Принцип работы обеззараживателя прост — он забирает воздух из окружающей среды и прогоняет его через четыре спецлампы, установленные в приборе, на выходе — очищенный воздух. При этом аппарат шумит не более, чем кондиционер или вентилятор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минобразования Пензенской области проводит проверку пунктов проведения единых государственных экзаменов на соответствие требованиям Роспотребнадзора.

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