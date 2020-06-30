Нижний Новгород, , 13:48 — REGNUM На территории лесофонда Нижегородской области благоустроено более 2500 мест отдыха, треть из них — по государственному заданию, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Площадки расчистили от кустарников и сорняков, оборудовали мусорными контейнерами, информационными стендами. По периметру каждой проложена противопожарная минерализованная полоса — это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы участки, которые задерживают распространение низового пожара.

«Обустройство мест отдыха и пребывания граждан в лесах позволяет минимизировать возникновение стихийных площадок, на которых оставленный мусор и непотушенный огонь часто становятся причиной возникновения лесных пожаров», — сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской областиРоман Воробьев.

В Нижегородской области введен 4 класс пожароопасности лесов и торфяников. Самой распространенной причиной лесных пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем. Департамент лесного хозяйства Нижегородской области напоминает нижегородцам о необходимости соблюдения особого противопожарного режима в лесах. При обнаружении пожара нужно принять незамедлительные меры, чтобы остановить его, а также сообщать о возгорании по телефону прямой линии лесной охраны по Нижегородской области: 8−800−100−94−00. Телефон работает круглосуточно.