Киев, , 13:48 — REGNUM Правительство Украины в настоящий момент готовит больницы ко второй волне эпидемии коронавируса.

Об этом было заявлено сегодня, 30 июня, на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно обнародованной информации, сейчас по Украине есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, «они есть в достаточном количестве».

Вместе с тем, в ходе мероприятия в очередной раз было заявлено, что в отдельных областях Украины, например, в Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, сейчас заняты больными.

«С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему», — сказал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что 19 июня премьер-министрДенис Шмыгальзаявил, что на Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса. По его словам, в июне очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, «решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет». Соответственно, уровень заболеваемости возрос до порядка 1 тыс. новых случаев в сутки (в марте-апреле было 300−400).