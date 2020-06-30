Липецк, , 13:48 — REGNUM В Липецкой области директора ООО «Строительная компания» признали виновным в злостном уклонении от исполнения 18 судебных решений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Руководитель был обязан исполнить 18 вступивших в законную силу судебных решений о взыскании заработной платы по искам бывших работников ООО «СК», но вместо этого незаконно потратил деньги, минуя расчётный счет компании. Таким образом он воспрепятствовал исполнению судебных решений и погашению задолженности.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Директор фирмы свою вину не признал, заявив, что его действия были продиктованы необходимостью помочь организации продолжить свою хозяйственную деятельность. Однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде 460 часов обязательных работ со штрафом 500 тыс. рублей.