Самара, , 14:11 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Самарской области на данный момент является стабильной. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании областного оперативного штаба, 30 июня передает пресс-службы департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самарской области прошло очередное заседание оперативного штаба в режиме видеоконференции.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, в настоящее время в регионе свободны свыше 64% коек в инфекционных госпиталях. При этом коэффициент распространения инфекции составляет 0,8. Поэтому можно принимать новые решения по снятию ограничений.

Светлана Архипова также отметила, что в регионе также снизилось количество заболеваний пневмонией.

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