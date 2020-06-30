Магас, , 13:44 — REGNUM В Ингушетии число ежедневных новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией не превышает 30. Такая стабильная ситуация сохраняется последние две недели, следует из графиков, размещенных 30 июня на портале федерального оперативного штаба «Стопкоронавирус.рф».

Общее число заболевших в Ингушетии составило 3047 человек. В настоящее время госпитализированы 182 жителя региона, у 79 из них подтвержден диагноз COVID-19. Состояние 18 из них остается тяжелым, они находятся в реанимации. Двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наблюдаются на дому в связи с относительно легким протеканием болезни 411 человек. Скончались в Ингушетии за все время 68 заразившихся коронавирусом. Последний случай летального исхода зафиксирован 29 июня.

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