Москва, , 13:52 — REGNUM Июль в России будет тёплым. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в июле температура в западных регионах будет выше нормы, в восточных регионах и Поволжье — в районе нормы. Также в Западной Сибири — температура будет выше нормы.

«Можно говорить о том, что июль будет тёплым практически повсеместно. Но слово «тёплый» не означает, что в течение каждого дня июля будет жарко. Нет. Ситуация такая же как в июне — а в июне месяц начался с холодных дней, а в последующем две волны тепла», — сказал Вильфанд.