Сеул, , 14:23 — REGNUM В 2020 году численность населения мира увеличилась на 80 млн человек, до 7,79 млрд. Об этом 30 июня сообщает KBS со ссылкой на доклад Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Согласно опубликованным данным, наибольшее густонаселенной страной является Китай (1,43 млрд человек), за ним следуют Индия (1,38 млрд человек) и США (331 млн человек).

Численность населения в Южной Корее — 51,3 млн человек, что является 28-м показателем в мире.

Отмечается, что в период с 2015 по 2020 год среднегодовые темпы роста населения в стране составили 0,2%, что намного ниже среднего мирового показателя (1,1%). Кроме того, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,1, что является самым низким в мире.

Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет от общей численности населения Южной Кореи составила 12,5%, что составляет лишь половину мирового показателя (25,4%). Показатель ниже, чем у Южной Кореи был зафиксирован лишь в Японии (12,4%) и Сингапуре (12,3%).

С другой стороны, доля пожилых людей в возрасте старше 65 лет составляет 15,8%, в то время как среднемировой показатель равен 9,3%. Наибольший показатель был зафиксирован в Японии (28,4%), Италии (23,3%) и Португалии (22,8%).

По средней продолжительности жизни Южная Корея занимает 9-е место (83 года). На первом месте расположилась Япония и Гонконг (85 лет), Италия, Испания, Швейцария (84 года).