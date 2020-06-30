Владимир, , 13:39 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 30 июня зарегистрировано 64 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За весь период наблюдения 2724 пациента выздоровели, в том числе за последние сутки — 151 человек. В регионе было проведено 116 тыс. 280 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Наличие свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 составляет 17,2%. За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 180 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 60 человек. На стационарном лечении находятся 23 пациента с ОРВИ и 739 — с пневмонией.

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