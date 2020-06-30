Москва, , 13:35 — REGNUM В электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ больше плюсов, чем минусов, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

ИА REGNUM: Досрочное электронное голосование по Конституции себя оправдало?

Сергей Плуготаренко: Несмотря на то, что эксперимент по проведению электронного голосования пока проводится только в двух субъектах России: Москва и Нижегородская область, на онлайн-голосование зарегистрировалось 1,1 млн человек (это 1% от всех избирателей страны).

Я считаю, что эксперимент доказал свою своевременность, удобство и популярность.

Ведь за первые несколько дней голосования явка по электронной системе составила 70%.

ИА REGNUM: Безопасно или нет электронное голосование?

Сергей Плуготаренко: Вопрос безопасности был в приоритете у разработчиков. Причем речь идет о сразу нескольких аспектах:

— гарантия абсолютной защиты процедуры голосования (на уровне идеологии системы распределенных реестров);

— конфиденциальность участников голосования (никто не может «подсмотреть», как именно проголосовал тот или иной гражданин);

— целостность данных (на уровне платформы) ;

— аутентификация пользователя (никто не может проголосовать «за кого-то»), гарантирующая подлинность каждого электронного бюллетеня.

Технология блокчейн, применяющаяся в системе электронного голосования, гарантирует эти аспекты. По заявлению разработчиков, система также исключает любую накрутку голосов и не дает возможность проголосовать дважды: очно и онлайн.

ИА REGNUM: Высокая явка — показатель гражданской активности?

Сергей Плуготаренко: У меня, к сожалению, нет данных по оффлайн-явке, тут прокомментировать ничего не могу.

Что касается более чем 70% «явки» онлайн-голосующих, тут сработало сразу несколько факторов:

— желание вовлечься (даже тех, у кого ранее не было мотивов голосовать, вплоть до бытового «просто лень»);

— 100-процентная вовлеченность тех, кто тяготеет к инновациям и приветствует их появление во всех аспектах жизни;

— удобство и безопасность (не надо никуда идти физически, достаточно авторизоваться и «кликнуть» в своем любимом гаджете);

— ну и гражданская активность, конечно.

ИА REGNUM: Опасны ли фейки при голосовании? Почему?

Сергей Плуготаренко: Тема fake-news и методов борьбы с ними вообще становится одной из топовых в современном цифровизированном обществе.

Отрасль и государство ведет плотный диалог по минимизации распространения фейковых новостей в СМИ, социальных медиа, мессенджерах и т. д. — как за счет саморегулирования, так и благодаря дополнительному контролю «пиковых» и резонансных тем.

Однако главная сложность борьбы с недостоверными новостями состоит в том, что не всегда можно быстро и легко определить «фейковость» новости, а за это время она успевает разлететься и масштабироваться, приобретя огромное количество читателей и распространителей.

Особенно это важно во время обсуждения резонансных событий. Мы видели, какое число фейков генерируется и распространяется вокруг стихийных бедствий, катастроф. Инфополе последних месяцев, когда на планете была объявлена пандемия коронавируса, состояло наполовину из непроверенных, недостоверных, вводящих в заблуждение новостей.

Обсуждение хода голосования, которое, конечно, также является «резонансным событием», особенно из-за смелого эксперимента с онлайн-голосованием, также наполнено фейк-новостями.

Есть ли «панацея»? Конечно, нет. Но можно уменьшить негатив, наносимый недостоверным инфополем.

Для того, чтобы быть защищенными в современном информационном / цифровом мире, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо повышать уровень своей цифровой грамотности, уметь проверять достоверность поступающей по всем каналам информации.

На это нацелен целый ряд сетевых проектов, таких как ЦифровойДиктант. рф или ЦифроваяГрамотность. рф

ГОСУДАРСТВУ необходимо искать диалог с онлайн-платформами и совместно находить эффективные решения по борьбе с недостоверными и вредными новостями.

Только объединение усилий позволит противостоять этой проблеме, которая будет шириться по мере развития онлайн-сферы и проникновения интернета во все области деятельности человека.

Читайте также: В России проходит голосование по поправкам к Конституции — все новости