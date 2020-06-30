Чита, , 13:31 — REGNUM В столице Забайкалья готовятся к постепенному открытию групп в детских садах, несмотря на то, что в регионе ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в детских садах Читы открыто 52 группы, 544 ребенка их посещают.

«Я поддерживаю решение главы региона, что необходимо открывать группы в детских садах, поскольку работающим родителям не с кем оставить детей. Вместе с Роспотребназором, соблюдая все меры безопасности, мы готовы постепенно начать открывать детские сады», — отметил глава муниципалитета Александр Сапожников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 29 июня в крае выявлен 61 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Не обошлось без новых смертей. В моностационаре скончалась 67-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями.

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