Оффенбург, Германия, , 13:25 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер ремейка игры Destroy All Humans! Его опубликовали 29 июня на YouTube-канале издательства THQ Nordic.

В ролике разработчики знакомят геймеров с вымышленным городом Санта Модеста, в котором будут разворачиваться основные события игры. Главный герой Destroy All Humans! сможет свободно перемещаться по местным улицам, а также уничтожать здания и сражаться с жителями.

Напомним, ремейк Destroy All Humans! выйдет 28 июля 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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