Владимир, , 13:23 — REGNUM Во Владимирской области 30 июня подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них семь выявлено в Гусь-Хрустальном, по шесть — в Вязниках и Александрове, четыре — в Киржаче, по три — во Владимире, Петушках, Меленках, Кольчугино, Судогде и Радужном, по два — в Собинке, Муроме и Камешково, один — в Коврове.

Всего в области зарегистрировано 4362 носителя вируса: 813 — во Владимире, 683 — в Гусь-Хрустальном, 526 — в Петушках, 377 — в Муроме, 343 — в Александрове, 310 — в Коврове, 261 — в Собинке, 182 — в Юрьеве-Польском, 193 — в Вязниках, 142 — в Кольчугино, 123 — в Судогде, 109 — в Киржаче, 84 — в Меленках, 72 — в Суздале, 58 — в Камешково, 37 — в Радужном, 31 — в Красной Горбатке, 18 — в Гороховце.

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