Москва, , 13:44 — REGNUM В 2020 году погода в России является сверханомальной. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь в первую очередь идёт о зиме, однако температурные рекорды в большом количестве были зарегистрированы также весной и летом.

«Погода была экстрааномальной, супераномальной. Температурный фон был выше на 10 градусов выше нормы. И речь идёт о среднемесячных значениях, которые не очень изменчивы. Зимы на европейской части страны не было в принципе», — сказал Вильфанд.

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