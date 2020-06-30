Ижевск, , 13:18 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту получения травмы сотрудником одного из предприятий нефтяной отрасли по ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным ведомства, 29-летний работник предприятия вечером 27 июня разрезал «болгаркой» металлическую двухсотлитровую бочку. Произошло воспламенение находившейся внутри емкости воздушно-газовой смеси, мужчина получил тяжелую травму и был госпитализирован.

В рамках проверки проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области расследуют уголовное дело по факту смерти работника на производстве (ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). При работах по разгрузке металлических каркасных предметов в кузов автомобиля КРАЗ при помощи башенного крана в какой-то момент трос крана оборвался, и произошло падение грузового крюка на электрогазосварщика. Мужчина 1966 года рождения от полученных травм скончался на месте.