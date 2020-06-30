Индианаполис, США, , 13:18 — REGNUM Стали известны номинанты премии ENnie Awards 2020. Полный список был опубликован на официальном сайте мероприятия 29 июня.

В рамках ENnie Awards 2020 будут награждены лучшие настольные ролевые игры в 21 категории. Среди номинаций: «Лучшие правила», «Лучший сеттинг», «Лучшая игра» и т.д.

Победители ENnie Awards 2020 будут названы 31 июля 2020 года в рамках специального мероприятия, организованного в сотрудничестве с фестивалем Gen Con Online. До этого пользователи также смогут проголосовать за судей предстоящего ENnie Awards 2021.

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