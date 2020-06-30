Москва, , 13:19 — REGNUM С точки зрения климата 2020 год является уникальным. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, метеорологи обычно не удивляются рекордам. Однако в этом году ситуация изменилась — слишком многочисленными оказались рекордные температурные значения.

«На нашей планете большое количество метеорических станций. И рекорды обновляются то в Африке, то в Южной Америке, то в Азии. И ничего удивительного в этом нет, погода изменчива, и логично, что рекорды обновляются. Но этот год особенный. Такого количества рекордных значений начиная с января видеть ещё не приходилось», — сказал Вильфанд.

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