Владикавказ, , 13:15 — REGNUM В Северной Осетии увековечат память медиков, участвовавших в борьбе с коронавирусом. В городе Владикавказе установят монумент врачам, спасавшим жителей республики от COVID-19, передает «Осетия-Ирыстон».

Инициатором этого проекта стал глава республики Вячеслав Битаров. По его предложению, будет объявлен конкурс на лучший эскиз памятника. Свой проект может представить любой желающий. Победителя определит региональный комитет архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте будущего памятника на пересечении улиц Барбашова и Леваневского заложен символический камень. Право его закладки предоставили Вячеславу Битарову, министру здравоохранения Северной Осетии Тамерлану Гогичаеву и руководителю региональной рабочей группы по борьбе с коронавирусом Роланду Биченову.

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