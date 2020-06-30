Бишкек, , 13:15 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии обратилась к руководству и владельцам частных медицинских центров и лабораторий с просьбой помочь госорганизациям с консультированием граждан по теме коронавируса.

Столичные власти отмечают, что эпидемиологическая ситуация в городе становится все более напряженной.

«Линия самодиагностики 118 и «скорая помощь» не успевают, очень много обращений, очень», — подчеркивают в Бишкекском муниципалитете.

Читайте также: Количество зараженных коронавирусом в Киргизии составило 5017