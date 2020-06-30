Москва, , 13:18 — REGNUM Подавляющее большинство военнослужащих и членов их семей уже поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию России, об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на прошедшем 30 июня селекторном совещании.

«Вооружённые силы принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день проголосовало более 90% всех категорий военного электората. Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал» — уточнил Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что голосование в Вооруженных силах РФ организовано с соблюдением мер эпидемиологической защиты и санитарного дистанцирования.