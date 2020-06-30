Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге отравили в колонию строгого режима бывшего инспектора ДПС, который был уличён в получении взяток. Об этом 30 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На скамье подсудимых Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга оказался бывший инспектор ДПС взвода отдельного батальона ДПС №3 ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Максим Лавров. Ему вменялось пять эпизодов получения взятки.

Как было установлено в суде, Лавров вместе с инспектором ДПС Бендюковым (его уголовное дело находится на рассмотрении, — прим. ред.), действуя умышленно, используя свои служебные полномочия, вступил в преступный сговор на получение взятки в виде денег через посредника за бездействия в отношении водителей автомобилей, остановленных ими за нарушение ПДД.

Своих жертв злоумышленники «отлавливали» на КАД, заводили в служебное помещение поста ДПС на КАД во Всеволожском районе Ленобласти, и требовали с водителей платы за непривлечение к ответственности. Таким образом они получили взятки в размере от 10,5 до 60 тысяч рублей с пяти водителей.

«Подсудимый вину полностью признал. Им было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — отметили в пресс-службе суда.

Суд назначил Лаврову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии строгого режима со штрафом 4 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления, сроком на два года. После чего Лавров был взят под стражу в зале суда немедленно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге сотрудника дорожного надзора ГИБДД поймали на взятке