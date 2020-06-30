Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Правительство Казахстана выделило 1 млрд тенге ($2,47 млн) на покупку 1,2 млн тестов на коронавирус. Об этом 30 июня заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

По его словам, на сегодняшний день в стране действует 46 диагностических лабораторий. Кроме того, до конца августа планируется приобрести 20 анализаторов, что увеличит охват тестированя.

Глава минздрава добавил, что сбор тестов планируется организовать через бригады скорой помощи — материалы будут брать во время вызова.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня в Казахстане выявили 21 819 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 008 человек, скончались 188 пациентов.

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