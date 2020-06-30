Красногорск, , 13:08 — REGNUM Детские сады Московской области возобновят работу с 6 июля. Об этом 30 июня заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, у жителей «огромный запрос» на работу детсадов, с которым не справляются дежурные группы.

«После анализа с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и уже с понедельника (6 июля — прим. ИА REGNUM) все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или пока не взяли отпуск», — сказал он.

Спортивные объекты, МФЦ и ЗАГСы в Московской области открываются с 1 июля.