Пермь, , 13:07 — REGNUM В Пермском крае число участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ на 30 июня составляет 35%. Свою гражданскую позицию проявили свыше 760 тыс. человек. Об этом информирует крайизбирком.

В трети муниципалитетов явка за пять дней (с 25 июня) превысила 50%. Добавим, что с 25 по 30 июня проходит досрочное голосование. Общероссийское голосование состоится 1 июля.

В Прикамье работает 1 780 избирательных участков. На них дежурство несут более 8 тыс. общественных наблюдателей.

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