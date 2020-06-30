Кострома, 30 июня 2020, 13:04 — REGNUM В Костромской области за последние сутки официально выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.
В регионе зарегистрировано ещё 2 летальных исхода. Общее количество умерших пациентов с COVID-19 в Костромской области достигло 19 человек.
Общее количество инфицированных в регионе достигло 1583 человек. За весь период эпидемии в регионе выздоровели 924 пациента. Более 500 инфицированных лечатся дома, в больницах под присмотром врачей находятся 72 больных.