Ставрополь, , 13:04 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье против двух полицейских, которые обманом завладели имуществом своего знакомого. Они подозреваются в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Фигурантами дела стали начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД России по Ипатовскому городскому округу и старший участковый полиции этого же отдела.

По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемые решили обманом заполучить принадлежащий их знакомому земельный участок. Для этого они сообщили потерпевшему ложную информацию о том, что его подозревают в избиении человека, и предложили за 150 тыс. рублей освободить его от уголовной ответственности.

Не имея таких денег, потерпевший, по совету полицейских, продал свой земельный пай. При этом сделка находилась под тщательным контролем подозреваемых, а покупателем выступал подысканный ими человек. После продажи земельного пая потерпевший передал фигурантам требуемые деньги.

В главном управлении МВД по Ставрополью в свою очередь сообщили, что начальник указанного отдела полиции уже уволен из органов внутренних дел. В отношении старшего участкового проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшей службе.

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