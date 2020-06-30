Москва, , 12:56 — REGNUM За время проведения общероссийского голосования движение «Голос» разместило на своей карте 1350 сообщений о нарушениях, 92% из которых можно классифицировать как фейки, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Организация «Голос» не заинтересована в чистоте избирательных процедур, а наоборот, подрывает доверие граждан к избирательной системе, постоянно необоснованно критикует институт общественных наблюдателей и штампует эти сообщения, размещая на своем сайте любую негативную информацию без всякой проверки. ЦИК РФ, авторитетные эксперты, российские и зарубежные, неоднократно уличали «Голос» в этих грязных технологиях. Но тем не менее мы видим, что организация не торопится удалять со своей карты эту недостоверную информацию», — цитирует слова Александра Брода Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

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Также, по словам Александра Брода, руководитель «Голоса» сообщал, что не всегда может удалить эту информацию, так как сервер сайта находится в США.

«Таким образом, мы видим, что заказчики этих фейков и не заинтересованы в их удалении», — пояснил член СПЧ.

Александр Брод отметил, что уже сейчас в ходе проведения общероссийского голосования «Голос» разместил на своей карте 1350 сообщений о нарушениях.

«Наши наблюдатели, эксперты и правозащитники констатируют, что среди заявленных сообщений — 92% фейковой информации», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что в прошлом году ряд известных общественных объединений создали ассоциацию «Независимый общественный мониторинг», которая занимается проверкой всех сообщений. Так, в период голосования на карту поступило 35 тысяч 169 сообщений.

«Только 354 сообщения преподносятся как сообщения о нарушениях. Все они проверены», — уточнил Александр Брод.

Так, 111 сообщений не являются нарушениями, 144 — незначительные нарушения, не повлиявшие на ход голосования и после требования наблюдателей исправленные избирательной комиссией, 71 — фейки и только 28 — реальные нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июня на всей территории России и за рубежом стартовало общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.