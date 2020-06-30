Москва, , 12:48 — REGNUM Информация об открытии авиационного сообщения между Россией и Турцией с 15 июля неверна. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению», — цитирует пресс-служба министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

По его словам, открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Дитрих пояснил, что сперва необходимо провести анализ ситуации с точки зрения нераспространения COVID-19 после открытия рейсов внутри России. По этой причине, подчеркнул министр, обсуждать открытие сообщения «в целом или с отдельными странами» на сегодняшний день преждевременно.