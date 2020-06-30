Москва, , 12:42 — REGNUM Представителям ЦИК РФ придётся интенсифицировать усилия для последующего внедрения системы электронного голосования в другие регионы, помимо Москвы и Нижегородской области. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Оказалось, что электронное голосование набирает популярность на территории всей страны, со всех уголков страны задают один и тот же вопрос — почему только Москва и Нижегородская область участвуют? Видимо, нам как-то придется интенсифицировать наши усилия после этой кампании, разработки наших пилотных проектов, чтобы такой возможностью для дальнейших кампаний обладали жители других регионов», — сказала Памфилова.

Система электронного голосования ранее была запущена в Москве и Нижегородской области. Жители региона получили возможность проголосовать в электронной форме через портал госуслуг и портал mos.ru.