Дамаск, , 12:44 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили три нарушения перемирия в данной стране. Об этом 30 июня сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что два факта зафиксировано в провинции Идлиб и еще один — в провинции Латакия.

Также указывается, что представители Турции за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна акция гуманитарного характера: в населенном пункте Телль-Абу-Хазаф в сирийской провинции Хасеке было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Сирию с территории Ливана вернулись около 30 беженцев.