Москва, , 12:37 — REGNUM Почти половина родителей выпускников российских школ 2020 года (45%) оценивают качество подготовки к ЕГЭ как очень хорошее или хорошее, приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Оценивают подготовку страшеклассников 9−11-х классов к ЕГЭ как удовлетворительную 30% родителей. Недовольны качеством подготовки с экзамену 16% родителей.

Осведомлены о дате сдачи ЕГЭ более 85% участников опроса. Из них 15% респондентов готовятся сдавать или сдавали ЕГЭ сами.

Опрос проведен по заказу Российского союза молодежи 18−19 июня 2020 года. Опрошены 3200 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за пандемии коронавируса дата начала экзаменов основного периода ЕГЭ перенесена на 3 июля.

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