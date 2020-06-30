Москва, , 12:37 — REGNUM На сегодняшний день с начала старта общероссийского голосования по вопросу внесения поправок к Конституции РФ проголосовало уже более 49,6 млн граждан страны. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

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В ЦИК уточнили, что явка составила 45,7%.

«На утро 30 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 49 649 010 граждан», — говорится в сообщении ЦИК в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу внесения поправок к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля.

Согласно данным электронного штаба по наблюдению за голосованием, на сегодня участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции России приняли свыше 1 млн человек. Всего заявки подали 1,19 млн избирателей. Таким образом, 90% всех зарегистрированных граждан отдали свои голоса.

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