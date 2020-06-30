Махачкала, , 12:42 — REGNUM Пробный экзамен прошел в Дагестане для отработки мер эпидемиологической безопасности пунктов проведения ЕГЭ. Участие в апробации приняли специалисты всех 67 пунктов, задействованных в этом году для проведения итоговой аттестации, сообщили ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Апробация прошла без участия выпускников. Главная цель пробных ЕГЭ, проводимым в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора — проверка организационно-технологической и технической готовности пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

«Во всех пунктах проведены и будут проводиться перед каждым экзаменом санитарно-эпидемические мероприятия. На входе в ППЭ продуман специальный пропускной режим с организацией бесконтактной термометрии», — приводятся в сообщении слова начальника управления надзора и контроля в сфере образования минобрнауки Дагестана Гюляйбат Ибрагимовой.

Она сообщила, что все педагоги и специалисты, задействованные в этом году в организации и проведении ЕГЭ, прошли медосмотр. Отдельное внимание, по ее словам, уделяется санитарному дистанцированию в ППЭ, а в качестве дополнительных мер безопасности предусмотрены дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Изначально для сдачи единого госэкзамена в 2020 году в Дагестане было заявлено 14 тыс. человек. Однако после того, как Министерство просвещения РФ разрешило не сдавать ЕГЭ тем, кто в этом году не собирается поступать в вуз, порядка 3 тыс. выпускников отказались проходить итоговую аттестацию.

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