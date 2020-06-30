Оренбург, , 12:34 — REGNUM В стационарах Оренбургской области находятся 602 пациента, которые получают лечение от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Медики оценивают состояние 34 человек как тяжелое. Восемь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получает 101 пациент. Еще 312 оренбуржцев в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

С начала пандемии в регионе выявлено 3 777 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 2 672 человека. Скончались 19 пациентов.

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