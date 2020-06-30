Москва, , 12:40 — REGNUM Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может сопровождаться отдельными проблемами, но в целом нет угроз для легитимности его итогов. Об этом заявил 30 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не видят никаких угроз для доверия к итогам голосования, которое завершится 1 июля, подчеркнул он. Таким образом Песков ответил на вопрос, стало ли сложнее наблюдать за ходом голосования из-за его продления на несколько дней.

Кремль также не видит каких-либо проблем, связанных с работой наблюдателей. В огромной стране невозможно исключить какие-то разовые инциденты, но они не окажут влияния на общий фон, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Общественной палате РФ заявили, что семидневное голосование по внесению изменений в Основной закон полностью себя оправдало.

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